Aktifleri yüzde 51 arttı

2018 yılı üçüncü çeyrek verilerine ilişkin açıklamalarda bulunan Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir, "Toplam aktifler 2017 yılı sonuna göre yüzde 51 artışla 21.7 milyar lirayı aşarken, toplanan fonlar yüzde 64 artış ile 16.4 milyar lira oldu. Kullandırılan nakdi fonlar yüzde 53 artışla 18 milyar liraya ulaşırken, Ziraat Katılım'ın tüm sektöre sağladığı nakdi ve gayri nakdi finansman toplamı 29.6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti" dedi.
- Ekonomi
- 14.11.2018
- Gazete
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