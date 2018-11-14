599 TL zam cepte

Emeklilerin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Zam oranında bir önceki 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon belirleyici olacak. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammını gösterecek. Bunun 4 aylık bölümünü verisi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 12.26 olarak gerçekleşti. Yani 4 aylık enflasyona göre zam oranı yüzde 12.26 görünüyor.

NASIL DEĞİŞECEK?

Kasım ve Aralık enflasyonuna göre bu oran artabilecek ya da azalabilecek. TAKVİM, şu ana kadar oluşan yüzde 12.26'lık artışa göre yeni maaşları hesapladı. Hazırladığımız tabloya bakan emekliler, maaşları hakkında bilgi sahibi olabilecek. Halen en düşük emekli aylığı ek ödeme dahil bin 21 lira 39 kuruş seviyesinde. Yüzde 12.26'lık artışa göre bu maaş bin 146 lira 61 kuruşa çıkacak. Böylece bu maaşta 125,22 lira artış gerçekleşecek. En yüksek aylık ise yüzde 12.26'lık zamla 5 bin 491 lira 97 kuruşa yükselecek. En yüksek maaşta 599,78 lira artış olacak.

EMEKLİYE 5 GÜNDE MAAŞ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli olacak Bağ- Kur'luları sevindiren önemli bir uygulama başlattı. Bağ-Kur'luların, ilk aya ilişkin emekli aylıkları, 5 gün içinde hesaplarına yatırılacak. Bağ-Kur'luların ardından aynı uygulama SSK'lılar için de başlatılacak. SSK'lılarla ilgili altyapının yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.









