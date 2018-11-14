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563 bin abone kazandı

563 bin abone kazandı
Vodafone Türkiye'nin servis gelirleri, Nisan-Eylül döneminde geçen yılın aynı sürecine göre yüzde 14.6 artarak 5,2 milyar liraya ulaştı. Şirketin, Ocak-Eylül döneminde , Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr'ı (FAVÖK) geçen yılın aynı sürecine göre yüzde 17.9 artarak 1.5 milyar liraya yükseldi. Şirketin Faiz ve Vergi Öncesi Kâr'ı da yüzde 40.4 artışla 720 milyon liraya çıktı.

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