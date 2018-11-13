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Yuropet geri döndü

Yuropet geri döndü
Yuropet 10 yıl sonra yeniden faaliyete geçiyor. Yuropet Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koçak, 'de akaryakıt dağıtım sektöründe faaliyet gösterirken, 2007'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün komplosu sonucu düzmece iddialarla hakkında çeşitli davalar açıldığını ve mallarına el konulduğunu belirterek, "Çok şükür üzerimize atılan iftiraları tek tek çürütmeyi başardık. Hakkımda açılan 300'e yakın davadan beraat ettim. Beraat ettiğimiz yargı kararlarıyla müracaatımızı yaptık. Kısa bir süre içinde lisansımızı geri alacağız. Yuropet 10 yıl sonra akaryakıt dağıtım sektöründe faaliyetlerine kaldığı yerden devam edecek" dedi. Bu arada, Koçak ve Yuropet'e yönelik 2007'de başlatılan operasyonda yer alan aralarında hakim, savcı ve emniyet mensuplarının olduğu çok sayıda kişinin, Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olmak suçundan tutuklu halde yargılanmalarına halen devam ediliyor.

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