Mobilyada 3’lü fırsat

Eşyalarını yenilemek isteyenlere, evlilik hazırlığı yapanlara 3'lü fırsat oluştu. Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında yüzde 10 indirim yapan mobilyacılar, 10 puanlık KDV indirimini de hemen fiyatlarına yansıttı. Buna bir de firmaların kendi kampanyaları eklendi. Mobilya almak cazip hale geldi. İndirimler satışlara da yansıdı. Mobilya piyasası hareketlendi. Sektör yetkilileri, mobilyalarını yenilemek isteyenlere, "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamındaki indirimler ve yüzde 8 KDV uygulaması yıl sonuna kadar devam edecek" uyarısı yaptı. Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde başlatılan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na mobilya sektöründen büyük destek var. Sektördeki önemli firmalar, yüzde 10 indirimle kampanyaya destek veriyor. Mobilyadaki KDV indirimi de 1 Kasım'da yürürlüğe girdi. Yıl sonuna kadar mobilyada KDV yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanacak. İndirimle birlikte 4 bin liralık oturma grubu 3 bin 600 lira, 5 bin liralık yatak odası 4 bin 500 lira oldu.
SATIŞLAR ARTTI
İpek Mobilya A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Arslan, vergi indirimleri ve kampanyalarla mobilya satışlarının hareketlendiğini söyledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde başlatılan 'Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nı son derece önemli gördüklerini ve sonuna kadar desteklediklerini belirten Arslan, "Bu mücadele kapsamında, yıl sonuna kadar uygulayacağımız 'İpek Mobilya markalı tüm ürünlerde mevcut indirimlerimize ek olarak yüzde 10 indirim' kampanyası devam ederken, 1 Kasım'dan itibaren başlayan KDV indirimi de mobilya sektöründe olumlu bir hava oluşturdu" dedi. Arslan, hükümetin yaptığı bu indirimin istisnasız şekilde ve reel fiyatlarda herhangi bir düzenleme yapılmadan aynen uygulandığını ve pozitif etkisinin hemen hissedildiğini vurgulayarak, şöyle konuştu: "Tüketicilerimizin alımlarına doğrudan olumlu etkisi olan Enflasyonla Topyekun Mücadele indirimi ve KDV indirimlerine ek olarak markamızın uyguladığı kampanyalar ile satışlarımızdaki artışlar yüzde 30'un üzerinde gerçekleşmiştir."
SATIŞLAR ARTTI
İpek Mobilya A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Arslan, vergi indirimleri ve kampanyalarla mobilya satışlarının hareketlendiğini söyledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde başlatılan 'Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nı son derece önemli gördüklerini ve sonuna kadar desteklediklerini belirten Arslan, "Bu mücadele kapsamında, yıl sonuna kadar uygulayacağımız 'İpek Mobilya markalı tüm ürünlerde mevcut indirimlerimize ek olarak yüzde 10 indirim' kampanyası devam ederken, 1 Kasım'dan itibaren başlayan KDV indirimi de mobilya sektöründe olumlu bir hava oluşturdu" dedi. Arslan, hükümetin yaptığı bu indirimin istisnasız şekilde ve reel fiyatlarda herhangi bir düzenleme yapılmadan aynen uygulandığını ve pozitif etkisinin hemen hissedildiğini vurgulayarak, şöyle konuştu: "Tüketicilerimizin alımlarına doğrudan olumlu etkisi olan Enflasyonla Topyekun Mücadele indirimi ve KDV indirimlerine ek olarak markamızın uyguladığı kampanyalar ile satışlarımızdaki artışlar yüzde 30'un üzerinde gerçekleşmiştir."
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