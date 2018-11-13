Mobilyada 3’lü fırsat

yenilemek isteyenlere, evlilik hazırlığı yapanlaraoluştu.kapsamındayapan mobilyacılar,de hemen fiyatlarına yansıttı. Buna bir de firmaların kendi kampanyaları eklendi. Mobilya almak cazip hale geldi. İndirimler satışlara da yansıdı. Mobilya piyasası hareketlendi. Sektör yetkilileri, mobilyalarını yenilemek isteyenlere, "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamındaki indirimler ve yüzde 8 KDV uygulaması yıl sonuna kadar devam edecek" uyarısı yaptı.öncülüğünde başlatılan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na mobilya sektöründen büyük destek var. Sektördeki önemli firmalar,kampanyaya destek veriyor. Mobilyadaki KDV indirimi deyürürlüğe girdi. Yıl sonuna kadar mobilyada KDV yüzde 18 yerineolarak uygulanacak. İndirimle birlikte 4 bin liralık oturma grubu 3 bin 600 lira, 5 bin liralık yatak odası 4 bin 500 lira oldu.vergi indirimleri ve kampanyalarlamobilya satışlarının hareketlendiğinisöyledi. Hazine veMaliye Bakanlığı öncülüğündebaşlatılan 'Enflasyonla TopyekunMücadele Programı'nı sonderece önemli gördüklerini vesonuna kadar desteklediklerinibelirten, "Bu mücadelekapsamında, yıl sonuna kadaruygulayacağımız 'kampanyası devam ederken,1 Kasım'dan itibaren başlayanKDV indirimi de mobilya sektöründeolumlu bir hava oluşturdu"dedi. Arslan, hükümetinyaptığı bu indirimin istisnasızşekilde ve reel fiyatlarda herhangibir düzenleme yapılmadanaynen uygulandığını vepozitif etkisinin hemen hissedildiğinivurgulayarak, şöylekonuştu: "Tüketicilerimizinalımlarına doğrudan olumluetkisi olan Enflasyonla TopyekunMücadele indirimi ve KDVindirimlerine ek olarak markamızınuyguladığı kampanyalarile