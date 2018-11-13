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Mobil şikayet dönemi

Mobil şikayet dönemi
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, vatandaşların haksız fiyat artışlarına ilişkin başvurularını daha kolay ve hızlı yapabilecekleri 'Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi (HFA-Bildirim) Mobil Uygulaması'nın hayata geçirildiğini bildirdi. Vatandaşların 'HFA-Bildirim'i telefonlarındaki sanal market uygulamalarından indirebileceğini vurgulayan Pekcan, şunları kaydetti: "Mobil uygulamadan şikayete konu işletme ile ürün bilgilerini girebilecek olan vatandaşlarımız, ürünün fotoğraflarını da çekip sisteme yükleyebilecek."

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