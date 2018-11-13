Fırsatçılar şimdi de son kullanma tarihini değiştiriyor!

Tüketicinin ekmeğiyle oynayanlar iflah olmuyor. Önce zamlarla tüketicinin belini büken marketler, şimdi de sağlıkla oynuyor. Bazı marketler, tarihi geçmiş ürünleri raflarından kaldırmak yerine, tüketiciye sunmaya devam ediyor. Kimi ürünlere üst üste etiket basılarak son kullanım tarihi değiştiriliyor, kimi ürünlere ise tarih okunaksız yazılıyor. Hatta bazı ürünlerde üretim tarihi 2019 yılı olarak gösteriliyor. İşte tüketicilerin şikayetleri:
İstanbul Ümraniye Seyhanlar Market'te son kullanma tarihi 19 Ağustos 2018 olan çay halen raflarda.
Tarihi geçmiş süt ürünleri yüzde 30 indirimle satılıyor.
Çerezlerde paketleme tarihi Mart-Nisan 2019 yazıyor.
İstanbul Kağıthane Metro Market'te nar ekşisinin son kullanma tarihi etiketinin üzerine farklı etiket yapıştırılmış. Üstteki son kullanım tarihi 2018'i gösteren etiket kaldırılınca, alttan 2017 tarihi çıkıyor.
İstanbul Ümraniye Seyhanlar Market'te son kullanma tarihi 19 Ağustos 2018 olan çay halen raflarda.
Tarihi geçmiş süt ürünleri yüzde 30 indirimle satılıyor.
Çerezlerde paketleme tarihi Mart-Nisan 2019 yazıyor.
İstanbul Kağıthane Metro Market'te nar ekşisinin son kullanma tarihi etiketinin üzerine farklı etiket yapıştırılmış. Üstteki son kullanım tarihi 2018'i gösteren etiket kaldırılınca, alttan 2017 tarihi çıkıyor.
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