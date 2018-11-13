Emekliye 400 lira

Hükümet, maaşı bin liranın altında olan emekli kalmaması için düğmeye bastı. Bunun için 150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisine seyyanen zam yapılacak. Maaşı bin liranın altında olan emekliler, Ocak'taki enflasyon zammına ilaveten ek artıştan yararlanmış olacak. Düzenlemenin kısa süre içinde Meclis'e taşınması bekleniyor. Edinilen bilgiye göre; 600 lira ile 999 lira arasında emekli maaşı alan 150 bine yakın emekli, yeni düzenlemeden yararlanacak. Maaşlar 400 liraya varan zam yapılarak bin liraya tamamlanacak. Böylece bin liranın altında emekli maaşı kalmayacak. Uzmanlar, çalışmanın devlete yıllık maliyetinin 200 milyon lira olacağını öngörüyor.
NASIL YANSIYACAK?
Seyyanen zammın başlangıç tarihi henüz belli değil. Düzenlemenin Meclis'e sevk edilmesiyle belli olacak. Yasa yürürlüğe girer girmez maaşlara yansıtılabileceği gibi, Ocak'ta yapılacak enflasyon zammıyla da aynı anda uygulanabilecek. Eğer Ocak'ta uygulamaya geçerse, maaşı bin liranın altında olan emeklilere önce seyyanen zam uygulanacak, ardından da enflasyon zammı eklenecek. Örneğin; maaşı net 860 lira olan emekliye önce 140 liralık artış yansıtılacak, ardından maaşa 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Maaşa çifte zam yansımış olacak. Emekli aynı ay içerisinde çifte zamlı maaşını alacak.
NASIL YANSIYACAK?
Seyyanen zammın başlangıç tarihi henüz belli değil. Düzenlemenin Meclis'e sevk edilmesiyle belli olacak. Yasa yürürlüğe girer girmez maaşlara yansıtılabileceği gibi, Ocak'ta yapılacak enflasyon zammıyla da aynı anda uygulanabilecek. Eğer Ocak'ta uygulamaya geçerse, maaşı bin liranın altında olan emeklilere önce seyyanen zam uygulanacak, ardından da enflasyon zammı eklenecek. Örneğin; maaşı net 860 lira olan emekliye önce 140 liralık artış yansıtılacak, ardından maaşa 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Maaşa çifte zam yansımış olacak. Emekli aynı ay içerisinde çifte zamlı maaşını alacak.
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