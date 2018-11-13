Cari açık 10 ayın en düşüğünde

Ağustos'ta 3 yıl aradan sonra ilk defa fazla veren Cari İşlemler Hesabı'ndaki olumlu seyir Eylül'de de devam etti. Türkiye 2 ay art arda cari fazla verdi. Merkez Bankası verilerine göre Eylül'de cari denge 1 milyar 830 milyon dolar fazla verdi. Son 10 ayın en düşük seviyesine gerileyen yıllık cari açık, bir önceki aya göre 6 milyar 271 milyon dolar azaldı.
- Ekonomi
- 13.11.2018
- Gazete
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