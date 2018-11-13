36 bin çiftçiye 434.5 milyon TL

Yerli tarımsal üretime ivme kazandırmak için düğmeye basan Tarım ve Orman Bakanlığı çiftçinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Çevre Amaçlı Tarım Arazilerinin Korunması Programı (ÇATAK) kapsamında çiftçilere bu yılki ödemelerle birlikte 36 bin çiftçiye 3 yılda yaklaşık 434.5 milyon lira destek ödemesi yapılacak.
- Ekonomi
- 13.11.2018
- Gazete
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