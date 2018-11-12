Dünyanın en büyük internet ansiklopedisi olarak bilinen Wikipedia sitesine uzun bir süredir Türkiye'den erişim sağlanamıyor. Konu ile ilgili gelişmeler merak edilirken, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in Wikipedia'nın ne zaman açılacağına ilişkin soru önergesine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yanıt geldi. Peki, Wikipedia ne zaman açılacak? İşte son gelişme...

WİKİPEDİA NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakanlık yanıtında Wikipedia'nın "Türkiye'yi terör örgütleri ile işbirliği içerisinde göstermeye çalışan" içerikleri kaldırmadığı için kapatıldığını vurgularken, şu ifadeleri kullandı:

"Wikipedia'ya bildirilen ve erişimin engellenmesine dayanak oluşturan yasadışı içerikler periyodik olarak kontrol edilmekte ve yetkili mercilerle paylaşılmaktadır. Yapılan son kontroller neticesinde, ülkemizi terörü destekleyen ülkeler arasında gösteren hakimlik kararına konu içeriklerin muhteviyatının yeterli ölçüde değiştirilmediği görülmüştür. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığınca süreç titizlikle takip edilmekle birlikte erişim engelleme kararının kaldırılması ile ilgili nihai takdir bağımsız adli mercilerdedir. Türkiye'ye yönelik iftira niteliğindeki içeriklerin kaldırılması sonrası yetkili mercilerce gerekli adımların atılabileceği öngörülmektedir."

WİKİPEDİA NEDİR?

2001 yılında kurulan Wikipedia, kullanıcılar tarafından ortaklaşa oluşturulan ve birçok dilde içeriğin olduğu ücretsiz bir internet ansiklopedisi olarak internetin en çok ziyaret edilen web siteleri arasında yer alıyor.