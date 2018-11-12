THY kâr rekoru kırdı

THY Üst Yöneticisi Bilal Ekşi, "THY'nin 2018 sonu hedefi 1 milyar dolardı ama takım ruhuyla çalışarak 9 ayda 1 milyar 149 milyon dolarlık rekor kâra ulaştık" dedi. THY'nin yıl sonu için 73 milyon olarak açıkladığı yolcu sayısı hedefinin 74 milyona çıkarıldığını söyleyen Ekşi, filoya girecek uçakların bilet fiyatlarına olumlu yansıyacağını kaydetti.
- Ekonomi
- 12.11.2018
- Gazete
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