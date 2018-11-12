Komisyonsuz karta bin üye

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu tarafından geliştirilen ve herhangi bir komisyon bedeli olmayan 'Yemekmatik', ilk bir haftada bini aşkın üye işyerinde kullanılmaya başlandı. Federasyonun Başkanı Aykut Yenice, "Bu kartla 2.5 milyar dolarlık işlem hacmi olan bu sektörün parasının ülkemizde kalmasını sağlayacağız" dedi.
- Ekonomi
- 12.11.2018
- Gazete
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