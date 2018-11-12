Bugünkü
Takvim

Komisyonsuz karta bin üye

Komisyonsuz karta bin üye
Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar tarafından geliştirilen ve herhangi bir komisyon bedeli olmayan 'Yemekmatik', ilk bir haftada bini aşkın üye işyerinde kullanılmaya başlandı. Federasyonun Başkanı Aykut Yenice, "Bu kartla 2.5 milyar dolarlık işlem hacmi olan bu sektörün parasının ülkemizde kalmasını sağlayacağız" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriKomisyonsuz karta bin üye
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar