Alışveriş çılgınlığı

Çin'in en büyük online alışveriş platformu Alibaba, ülkede her yıl kutlanan 11 Kasım Bekarlar Günü'nde 1 milyar dolarlık satışa 85 saniyede ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Yüzde 70'e varan indirimlerin sunulduğu platformdan yapılan satışlar 10 dakikada 4 milyar 680 milyon dolara, 1 saatte 10 milyar dolara, 16 saatte de 24 milyar dolara ulaştı. Etkinliği küresel bir fenomene dönüştürmeye çalışan Alibaba'nın CEO'su Jack Ma, bu yıl da Şanghay'da Çin genelinde canlı olarak yayınlanan geri sayım galasına ev sahipliği yaptı.
Programda ABD'li şarkıcı Mariah Carey de yer aldı. Önceki yıllarda ise Scarlett Johansson ve Katy Perry sahne almıştı. ABD'li alışveriş devi Amazon'un Temmuz'da düzenlediği 36 saat süren Amazon Prime üyelerine özel etkinlikte ise 4.2 milyar dolar satış yapmıştı. Buna göre, Alibaba 11 Kasım etkinliği ile Amazon'un kampanyasını ilk 10 dakikada geçti.
Programda ABD'li şarkıcı Mariah Carey de yer aldı. Önceki yıllarda ise Scarlett Johansson ve Katy Perry sahne almıştı. ABD'li alışveriş devi Amazon'un Temmuz'da düzenlediği 36 saat süren Amazon Prime üyelerine özel etkinlikte ise 4.2 milyar dolar satış yapmıştı. Buna göre, Alibaba 11 Kasım etkinliği ile Amazon'un kampanyasını ilk 10 dakikada geçti.
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