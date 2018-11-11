İşsize ayda 2 bin 10 TL

Ocak ayıyla birlikte herkesin geliri artacak. Özellikle asgari ücretteki artış merak konusu oldu. Yeni net asgari ücret için 2 bin lira (brüt 2 bin 532) seviyesi konuşulmaya başlandı. Asgari ücretteki artış, işsizlik maaşını da artıracak. İşsizlik maaşı da halen en düşük 805,63, en yüksek bin 611,28 lira olarak uygulanırken, bu tutarlar da asgari ücret zammıyla yükselecek. Brüt asgari ücret 2 bin 532 lira olursa işsizlere verilen en düşük maaş bin 5 lira 11 kuruşa, en yüksek maaş da 2 bin 10 lira 23 kuruşa çıkacak. Öte yandan işsizlik maaşı için 120 günlük kesintisiz şartı da esnetilerek daha fazla kişinin maaş alması sağlanacak.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.