Sözde ucuzluk gerçekte zam

İyi araştırma yapmadan alışveriş yapmak cebi vuruyor. 'İndirim' yazıları da bazen sadece sözde kalıyor. Bir internet alışveriş sitesi '9-10- 11 Kasım Büyük İndirim Günleri' sloganıyla pek çok ürünü satışa sundu. Ancak ortaya fiyat artışı çıktı. Trendyol'da 7 Kasım'da yüzde 74 indirim yazısıyla 329,99 liradan sunulan Fossil marka erkek saati, 'Büyük İndirim Günleri' diye duyurulan 9 Kasım'da 399 lira fiyatla satışa çıktı. Ürünün açıklamasında indirim oranı da yüzde 69 olarak yer aldı. Yani aynı ürünü 9 Kasım yerine 7 Kasım'da alanlar 69,01 lira avantajlı çıktı. Uzmanlar, "Beğendiğiniz bir ürün varsa, birkaç yerden araştırın" uyarısı yapıyor.
Alışveriş sitesinin 'Büyük İndirim Günleri'nde kol saatinin indirim oranının 2 gün öncesine göre azaldığı görüldü.
7 KASIM 2018
9 KASIM 2018
Alışveriş sitesinin 'Büyük İndirim Günleri'nde kol saatinin indirim oranının 2 gün öncesine göre azaldığı görüldü.
7 KASIM 2018
9 KASIM 2018
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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