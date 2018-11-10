Kısa çalışmaya kur ayarı

Kısa çalışma ödeneği konusunda önemli bir adım atıldı. Hükümet, Ağustos ayında yaşanan kur saldırıları nedeniyle üretimlerini kısmi azaltmak durumunda kalan firmalara kısa çalışma ödeneği kapısını açtı. Kısa çalışma ödeneği yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, kur saldırısı gibi dışsal etkilerden kaynaklı dönemsel durumlar da 'zorlayıcı sebep' tanımı kapsamına alındı. Böylece kur saldırısı nedeniyle sıkıntı yaşayan firmalar da kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecek. Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, yapılan düzenlemeyle zora düşen firmaların elemanlarını çıkarmak zorunda kalmayacağını belirtti.
ÖDENEK NE KADAR?
✖ Son 12 ay asgari ücretle çalışan: 1.208,46 TL
✖ Son 12 ay ortalama brüt ücreti 3 bin TL olan: 1.786,34 TL
✖ Son 12 ay ortalama brüt ücreti 5 bin TL olan: 2.021,14 TL
HAZAL ATEŞ
ÖDENEK NE KADAR?
✖ Son 12 ay asgari ücretle çalışan: 1.208,46 TL
✖ Son 12 ay ortalama brüt ücreti 3 bin TL olan: 1.786,34 TL
✖ Son 12 ay ortalama brüt ücreti 5 bin TL olan: 2.021,14 TL
HAZAL ATEŞ
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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