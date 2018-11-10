Elektrik ve gazda indirim sinyali

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, elektrik ve doğalgazda yıl başına kadar zam olmayacağını belirterek, "Yılbaşı geldiğinde şartlar oluştuğunda, maliyetler düştüğünde bir indirim söz konusu olabilir" dedi. Dönmez, şöyle konuştu: "Özellikle küçük orta ölçekli korunması gereken tüketiciler için hem EÜAŞ hem de BOTAŞ zaten maliyetlerin altında bir satış politikasıyla gidiyor. Büyük sanayici ve büyük tüketiciler onlar serbest piyasadan aldığı için sistemi etkilemiyor, onların alış satışları ikili anlaşmalarla oluyor. Bu anlamda biz işte yılbaşı geldiğinde tekrar bakacağız."
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