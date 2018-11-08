Rüzgar’da tavan fiyat!

Enerji Bakanlığı'nın Rüzgar Enerjisine Dayalı YEKA ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışma İlanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, her biri 250'şer megavat olmak üzere Balıkesir, Çanakkale, Aydın ve Muğla'daki bağlantı bölgelerinde rüzgar enerjisi santrali kurulması için yarışma yapılacak. Yarışmalarda tavan fiyat kilovatsaat başına 5,50 dolar/cent olarak ilan edildi.
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