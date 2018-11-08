Marketlere sınır geliyor

Hükümet, küçük işletmeler ile üretici firmaları, büyük ve zincir mağazaların hakim pozisyonuna karşı korumaya aldı. Zincir mağazalar, tedarikçiler bir gün içinde üreticiden teslim alınan azami fiyatı tarifeyle belirlenen ekmek, unlu mamuller gibi hızlı tüketim mallarının en fazla yüzde 5'ini satılmadığı gerekçesiyle iade edebilecek. Böylece hem üretici korumaya alınacak hem de israf önlenecek.