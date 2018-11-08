  • Ekonomi
  • 08.11.2018
  • Son Güncelleme: 08.11.2018 - 01:53
  • Gazete

Marketlere sınır geliyor

Marketlere sınır geliyor
Hükümet, küçük işletmeler ile üretici firmaları, büyük ve zincir mağazaların hakim pozisyonuna karşı korumaya aldı. Zincir mağazalar, tedarikçiler bir gün içinde üreticiden teslim alınan azami fiyatı tarifeyle belirlenen ekmek, unlu mamuller gibi hızlı tüketim mallarının en fazla yüzde 5'ini satılmadığı gerekçesiyle iade edebilecek. Böylece hem üretici korumaya alınacak hem de israf önlenecek.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriMarketlere sınır geliyor
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar