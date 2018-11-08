İhracatta hedef büyüttü

Lazca'da heyecan yenilik anlamına gelen 'Washa' ismiyle kurduğu markayla 9 ülkeye ihracat yapan Selda Eruzun, "Ayda 1 milyon lira değerinde ortalama 500 farklı tasarımı yurt dışına ihraç ediyoruz" dedi.
ÖZEL TASARIMLAR
12 yıldır kurumsal moda alanında şirketlere özel kıyafetler tasarlayan Eruzun, şöyle konuştu: "Tasarımlarımız Amerika'dan Afrika'ya 9 ülkedeki dünyanın önde gelen otel zincirleri ve eğlence mekanlarında giyiliyor. Seri üretim yerine bireysel ve kurumsal moda alanında uzmanlaştık. 3 yıllık bir Ar-Ge çalışmasının ardından Katu Style adını verdiğimiz yepyeni bir proje geliştirdik. Bu konseptle uluslararası alanda pek çok yarışma ve organizasyonda dereceye girdik. Ürünlerimi tanıtmak için 1 yılın 6 ayını seyahatte geçirdim. Şu anda gelen siparişleri yetiştirmekte zorlanıyoruz." İlk siparişini 2 yıl önce Güney Amerika'dan aldığını anlatan Selda Eruzun, "Daha sonra Hollanda, ABD, Azerbaycan, İngiltere, Nikaragua, Uganda, Ukrayna, Bulgaristan'dan siparişler almaya başladım. Ayrıca yaptığımız yeni anlaşmalarla Made in Turkey etiketini 20 ülkeye ulaştırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.
ÖZEL TASARIMLAR
12 yıldır kurumsal moda alanında şirketlere özel kıyafetler tasarlayan Eruzun, şöyle konuştu: "Tasarımlarımız Amerika'dan Afrika'ya 9 ülkedeki dünyanın önde gelen otel zincirleri ve eğlence mekanlarında giyiliyor. Seri üretim yerine bireysel ve kurumsal moda alanında uzmanlaştık. 3 yıllık bir Ar-Ge çalışmasının ardından Katu Style adını verdiğimiz yepyeni bir proje geliştirdik. Bu konseptle uluslararası alanda pek çok yarışma ve organizasyonda dereceye girdik. Ürünlerimi tanıtmak için 1 yılın 6 ayını seyahatte geçirdim. Şu anda gelen siparişleri yetiştirmekte zorlanıyoruz." İlk siparişini 2 yıl önce Güney Amerika'dan aldığını anlatan Selda Eruzun, "Daha sonra Hollanda, ABD, Azerbaycan, İngiltere, Nikaragua, Uganda, Ukrayna, Bulgaristan'dan siparişler almaya başladım. Ayrıca yaptığımız yeni anlaşmalarla Made in Turkey etiketini 20 ülkeye ulaştırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.
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