Hibe destekle güneş tarlası kurdu

Afyonkarahisar'da yaşayan 21 yaşındaki Halit Enis Tekin, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun hibe desteğinden yararlanarak 'güneş tarlası' kurdu. 975 bin lira destek alan Tekin, yaklaşık 4 milyon liraya mal olan tesiste ayda yaklaşık 100 bin kilovatsaat elektrik ürettiklerini söyledi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.