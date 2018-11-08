  • Ekonomi
  • 08.11.2018
  • Son Güncelleme: 08.11.2018 - 00:57
  • Gazete

Hibe destekle güneş tarlası kurdu

Hibe destekle güneş tarlası kurdu
Afyonkarahisar'da yaşayan 21 yaşındaki Halit Enis Tekin, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun hibe desteğinden yararlanarak 'güneş tarlası' kurdu. 975 bin lira destek alan Tekin, yaklaşık 4 milyon liraya mal olan tesiste ayda yaklaşık 100 bin kilovatsaat elektrik ürettiklerini söyledi.
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