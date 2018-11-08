Havalimanında akıllı teknoloji

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı'nda yolculara son teknoloji cihazlar ve uygulamalarla mükemmel bir deneyim yaşatıldığını belirterek, şöyle konuştu: "Havalimanı, nesnelerin internetinden akıllı dijital saatler veya sanal gerçeklik gözlükleri gibi giyilebilir teknolojilere kadar uzanan birçok teknolojiyle donatıldı ve donatılmaya devam ediliyor. Bir çok uygulama ilk defa kullanılmaya başladı."
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