  • Ekonomi
  • 08.11.2018
  • Son Güncelleme: 08.11.2018 - 01:50
  • Gazete

Havalimanında akıllı teknoloji

Havalimanında akıllı teknoloji
Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, Havalimanı'nda yolculara son teknoloji cihazlar ve uygulamalarla mükemmel bir deneyim yaşatıldığını belirterek, şöyle konuştu: "Havalimanı, nesnelerin internetinden akıllı dijital saatler veya sanal gerçeklik gözlükleri gibi giyilebilir teknolojilere kadar uzanan birçok teknolojiyle donatıldı ve donatılmaya devam ediliyor. Bir çok uygulama ilk defa kullanılmaya başladı."
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