Havalimanında akıllı teknoloji

Havalimanı'nda yolcularaveuygulamalarla mükemmelbir deneyim yaşatıldığınıbelirterek, şöyle konuştu:"Havalimanı, nesnelerininternetinden akıllı dijitalsaatler veya sanal gerçeklikgözlükleri gibi giyilebilirteknolojilere kadar uzananbirçok teknolojiyle donatıldıve donatılmaya devamediliyor. Bir çok uygulama ilkdefa kullanılmaya başladı."