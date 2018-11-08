Bedelsiz arsa heyecanı OSB’lerde bedelsiz arsa tahsisinin kapsamı genişletildi, sevinçle karşılandı: Karar yatırım yapacaklar için can suyu niteliği taşıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca hazırlanan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Organize Sanayi Bölgeleri'nde (OSB) bedelsiz arsa tahsisinin kapsamı genişletildi. Karara göre, dördüncü kademe gelişmiş ilçelerde bulunan OSB arazileri de bedelsiz tahsis edilecek. Geçtiğimiz hafta yürürlüğe giren karar, sanayiciler tarafından sevinçle karşılandı. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, 80 şehirde 327 OSB bulunduğuna dikkati çekerek, söz konusu bölgelerde 50 binin üzerinde fabrikanın üretim yaptığını ve buralarda 1 milyon 700 binden fazla insana doğrudan istihdam sağlandığını ifade etti. OSB'lerin Türkiye'nin üretim, ihracat ve istihdam kaynağı haline geldiğini belirten Kütükcü, "İş dünyasının motivasyonunu artıracak bu tür kararların olumlu etkisiyle inşallah gelecek dönemde istihdam rakamlarının daha da yukarı çıkacağını düşünüyoruz" dedi. Kütükcü, tamamen veya kısmen bedelsiz arsa tahsisinin kapsamının genişletilmesinin yatırımcıları motive edeceğini, böylece OSB'lerde yeni yatırımların artacağını dile getirdi. OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın da OSB'lerde bedelsiz arsa tahsisi uygulamasının, atıl durumda bulunan parsellerin üretime kazandırılması açısından çok önemli olduğunu söyledi. Aydın, düzenlemenin OSB'lerde yatırım yapacaklar için 'can suyu' niteliği taşıdığını ve ülke ekonomisine pozitif yansımaları olacağını ifade etti. Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay da kararı sevinçle karşıladıklarını vurgulayarak, "OSB'lerde bedelsiz arsa tahsisi, en az yüzde 40'tan başlayarak tüm OSB'leri ve tüm ilçeleri kapsayacak şekilde genişletilmelidir" diye konuştu.