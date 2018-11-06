Kasım-Aralık’ta düzelme olacak

Enflasyonla ilgili değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kasım ve Aralık için olumlu göstergeler bizi bekliyor" dedi. A Haber-A Para canlı yayınında soruları yanıtlayan Albayrak, Eylül ayında fahiş bir fiyatlama algısının ortaya çıktığına ve bunun enflasyona yansıdığına dikkat çekerek, son dönemde makro dataların doğru bir istikamette bulunulduğunu gösterdiğini ifade etti. "Kur ve maliyetlerde düşüşü görmeye başladık" diyen Albayrak, şöyle devam etti:



"Ekim'de enflasyonun ciddi olarak yavaşladığı görülüyor. Dolar 7.00-7.50 TL'den bu noktalara geldi. Biz bu düşüşü öngörüyorduk. Enflasyon Ekim'de 2017'nin Ekim ayına yakın geldi. Kasım, Aralık'ta fiyatlama davranışları normalleşecek. Kura dayalı hammadde fiyatlarında iyileşme yaşandı. Özellikle birçok sektörde pozitif iyileşme devam ediyor. Kasım ve Aralık için olumlu göstergeler bizi bekliyor."



FAİZLER DÜŞECEK

Albayrak, "Ekonomi açısından Ağustos ve Eylül'de en büyük saldırıya maruz kaldık. Önemli kararlar aldık. 2 yılda yapılacak işi 2 ayda başardık. Türkiye bu süreci atlatıyor" dedi. Faizde düşüş trendinin başladığına dikkat çeken Albayrak, "Kredi faizlerinde yüzde 30-40, hatta 50'lere giden noktadan o kadar hızlı bir normalleşme süreciyle 30'ların altına geldik. Daha da düşecek" diye konuştu.