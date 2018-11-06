  • Ekonomi
  • 06.11.2018
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 00:55
  • Gazete

Canlı 5G deneyimi

Canlı 5G deneyimi
Turkcell, Samsung Elektronics Türkiye işbirliğiyle canlı 5G deneyimine imza attı. Maltepe'deki Turkcell binasında düzenlenen etkinlikte, 4K UHD Canlı Yayın, Bulut Oyun, 360 Derece Kamera İzleme ve Sanal Gerçeklik için kurulmuş alanlarda 5G deneyimi yaşandı. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, "Yine bir ilke imza atmanın gururunu yaşıyoruz. 5G ile son nesil yüksek hızda kablosuz erişimin artık mümkün olduğunu gösterdik. Hedefimiz; 'nin dünyada 5G teknolojisine sahip ilk ülkeler arasında yer alması" dedi.
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