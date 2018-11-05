  • Ekonomi
  • 05.11.2018
  • Son Güncelleme: 04.11.2018 - 23:29
  • Gazete

Rüzgardan 1.2 milyar dolar

Rüzgardan 1.2 milyar dolar
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, 'de rüzgar santrali kurulu gücünün son 3 yılda yüzde 50 arttığını ifade ederek, "Eksi fiyat teklifleriyle kapasite kazanan şirketler, tesislerini işletmeye aldıkları yıldan itibaren 10 yıl boyunca ürettikleri elektrik enerjisinin katılım bedelini ödeyecek. 10 yılda 1.2 milyar dolar gelir elde edilebilecek" dedi.


Barış ŞİMŞEK
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