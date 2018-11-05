Rüzgardan 1.2 milyar dolar

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye'de rüzgar enerji santrali kurulu gücünün son 3 yılda yüzde 50 arttığını ifade ederek, "Eksi fiyat teklifleriyle kapasite kazanan şirketler, tesislerini işletmeye aldıkları yıldan itibaren 10 yıl boyunca ürettikleri elektrik enerjisinin katılım bedelini ödeyecek. 10 yılda 1.2 milyar dolar gelir elde edilebilecek" dedi.
Barış ŞİMŞEK
Barış ŞİMŞEK
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