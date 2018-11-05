Fiyatlara fren geliyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni Hal Yasası'nın ayrıntılarına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Yeni dönemde hallerin Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılacağını ve özel şirketler tarafından yönetileceğini anlatan Pekcan, "Pilot proje için İstanbul, Ankara, üretici ayağında da Akdeniz Bölgesi seçildi" dedi. Pekcan, şunları söyledi: "Yaş meyve-sebzede yüzde 25-30 zayiat var. Bunun kalkması fiyatlara yansıyacak. Hallerde et-süt ürünleri, kanatlı hayvan, çiçek ve diğer ürünlerin de yer almasını hedefliyoruz. Hal Yasası ile yapılacak düzenlemelerin enflasyona etkisi olmaması imkansız. Bir an önce Meclis'e getirmek istiyoruz. Üretici birliklerine destek vereceğiz. Toptancı halinde kiralar 100 liraysa üretici birliklerine 25 lira olacak. Vergiler de mevcudun yarısı kadar uygulanacak."
GÜNDE 50 ARABA SATIŞI
Pekcan, tasfiyelik hale gelen araç ve eşyaların gümrükten satışı için yeni bir sistem geliştirdiklerini belirterek, "e-İhale ile gümrükten satışta yeni uygulamayla gün aşırı 50 araba satacağız. Bir gün araç, bir gün eşya satılacak. Ayda 500-600 arabanın satılmasını öngörüyoruz. 18 yaşını doldurmuş, muhammen bedelin yüzde 10'u kadar teminat veren herkes katılabilecek. Herkes aplikasyonu indirebilir" dedi.
48 BİN ŞİKAYET
Fahiş fiyat artışlarının önlenmesi için 81 ilde ticaret il müdürlükleri kanalıyla çalışma yaptıklarını belirten Pekcan, "ALO 175'e 48 bin şikayet geldi. Şu ana kadar 5 bin 743 firmadan 81 bin 666 ürün denetledik ve 366 firmanın 6 bin 399 ürününde haksız fiyat artışı tespit ettik" diye konuştu.
Hazal ATEŞ
GÜNDE 50 ARABA SATIŞI
Pekcan, tasfiyelik hale gelen araç ve eşyaların gümrükten satışı için yeni bir sistem geliştirdiklerini belirterek, "e-İhale ile gümrükten satışta yeni uygulamayla gün aşırı 50 araba satacağız. Bir gün araç, bir gün eşya satılacak. Ayda 500-600 arabanın satılmasını öngörüyoruz. 18 yaşını doldurmuş, muhammen bedelin yüzde 10'u kadar teminat veren herkes katılabilecek. Herkes aplikasyonu indirebilir" dedi.
48 BİN ŞİKAYET
Fahiş fiyat artışlarının önlenmesi için 81 ilde ticaret il müdürlükleri kanalıyla çalışma yaptıklarını belirten Pekcan, "ALO 175'e 48 bin şikayet geldi. Şu ana kadar 5 bin 743 firmadan 81 bin 666 ürün denetledik ve 366 firmanın 6 bin 399 ürününde haksız fiyat artışı tespit ettik" diye konuştu.
Hazal ATEŞ
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