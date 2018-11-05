e-Devlet rekor kırdı

Vatandaş, Türkiye'nin en büyük bilişim projeleri arasında yer alan e-Devlet'i sevdi. 40 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısı bulunan e-Devlet'in 2019 yılında daha da yaygınlaştırılması hedefleniyor. 7 gün 24 saat hizmet veren e-Devlet 472 kuruma ait 3 bin 865 adet kamu hizmeti sunuyor. e-Devlet kapısında 2017'de aylık 120 milyon ortalama ile yıllık 1.5 milyar adet hizmet kullanımı gerçekleştirildi. 2018'de ise bu sayı eklenen yeni hizmetlerin de etkisiyle aylık ortalama 200 milyonun üzerine çıktı. Vatandaşlar en çok 4A hizmet dökümü, mahkeme dava dosyası sorgulama ve vergi borcu sorgulamayı kullandı.
Eda IŞIK
Eda IŞIK
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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