1 milyon denetim

Tarım Bakanlığı, halkın sağlığıyla oynayan gıda teröristlerine göz açtırmadı. 'Tarladan/çiftlikten sofraya gıda güvenilirliği' yaklaşımıyla gıda ürünlerine ilişkin denetimlerini sıklaştıran bakanlık, 2010'da 376 bin 756 olan gıda denetim sayısını 2017'de 1 milyon 13 bin 855'e çıkardı. Bakan Bekir Pakdemirli, 2018'de personel alımı yapılabileceğini kaydetti.
Evrin GÜVENDİK
Evrin GÜVENDİK
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