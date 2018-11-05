  • Ekonomi
  • 05.11.2018
  • Son Güncelleme: 04.11.2018 - 23:28
  • Gazete

1 milyon denetim

1 milyon denetim
Tarım Bakanlığı, halkın sağlığıyla oynayan gıda teröristlerine göz açtırmadı. 'Tarladan/çiftlikten sofraya gıda güvenilirliği' yaklaşımıyla gıda ürünlerine ilişkin denetimlerini sıklaştıran bakanlık, 2010'da 376 bin 756 olan gıda denetim sayısını 2017'de 1 milyon 13 bin 855'e çıkardı. Bakan , 2018'de personel alımı yapılabileceğini kaydetti.


Evrin GÜVENDİK
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