İmar barışında milat 31 Aralık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yaklaşık 8 buçuk milyon kişinin imar barışından yararlandığını ifade ederek, "Beklenti 14 milyon vatandaşın yararlanması" dedi. Kurum, "Nevşehir Kapadokya'da bizim tespit ettiğimiz 100'ün üzerinde kaçak yapı var. Bunlar 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapılmış yapılar. Bu yapılar imar barışına girmeyecek bunların hepsi de yıkılacak. İmar barışı 31 Aralık 2017'den sonra yapılmış hiçbir yapıyı ilgilendirmiyor" dedi.
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