  • Ekonomi
  • 04.11.2018
  • Son Güncelleme: 04.11.2018 - 00:46
  • Gazete

Dev zirveye büyük katılım

Dev zirveye büyük katılım
Türkiye, 80 ülkeden yaklaşık 2 bin siyasetçi, iş insanı ve fikir önderini 9'uncu Boğaziçi Zirvesi'nde ağırlamaya hazırlanıyor. Zirveye ilişkin yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 26-28 Kasım'da 'da yapılacak olan zirvenin ana teması "Barışın Sürdürülmesi ve Herkes İçin Kalkınma" olarak belirlendi. Geçen 8 yılda çok önemli iş anlaşmalarına imza atılan zirveden bu yıl da kritik iş birliklerinin çıkması bekleniyor.
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