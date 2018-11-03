DenizBank’tan 1.7 milyar TL kâr

Denizbank, bu yılın 9 ayında 1 milyar 708 milyon lira net dönem kârı elde etti. DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş, Türkiye'nin en büyük beşinci özel bankası olarak, bu yılın 9 ayında, 81 ile ve yurt dışına yayılan 761 şubede, 14 bine yakın çalışan ile ekonomiye katkı yaptıklarını söyledi.
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