İstanbul'da Ekim'de bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar yüzde 3.47, toptan fiyatlar ise yüzde 0.36 arttı. Kentte Ekim'de yıllık bazda ise perakende fiyatlar yüzde 20.31, toptan fiyatlar ise yüzde 26.96 yükseldi. İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, Ekim 2018 itibarıyla Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 12.31 ve Toptan Eşya Fiyatları İndeksi yıllık ortalama yüzde 15.70 yükseldi. Perakende fiyatlar, Ekim'de bir önceki aya kıyasla, giyimde yüzde 13.74, ev eşyasında yüzde 10.42, gıdada yüzde 3.08 arttı.
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