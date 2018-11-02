İhracatta tarihi rekor

Türkiye, Ekim'de ihracatta Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Ekim'de ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13.1 artışla 15.7 milyar dolar oldu. Böylece ihracatta aylık bazda tüm zamanların rekoru yeniden kırıldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Korumacılık politikalarına ve küresel ticaret savaşlarına rağmen rekor kırdık" dedi. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ise "2018'i 170 milyar doların üzerinde bir ihracat rakamıyla kapatacağız" diye konuştu.
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