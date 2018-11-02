  • Ekonomi
  • 02.11.2018
  • Son Güncelleme: 02.11.2018 - 01:45
  • Gazete

Güzel para

Kadınlar güzellik uğruna; araba, ev parası harcayabiliyor. 23 bin 154 liraya krem, 10 bin 218 liraya maske, 5 bin 200 liraya parfüm, Türk zenginlerine sunuluyor

Güzel para
Zenginler lüks arabaları, yaarı, katlarının yanı sıra güzellik için harcadıkları para ile de konuşturuyor. Kimileri kremler, maskeler, parfümler için serveti gözden çıkarıyor. Fiyatları ne kadar olursa olsun beğendiği kozmetik ürünlerini almadan duramayan kadınlar, dünyaca ünlü markaların ürünlerine tonlarca para yatırıyor. Ülkemiz hanımları da güzellik uğruna, araba, ev parası harcayabiliyor. Yüksek fiyatlı ürünler arasında özellikle kremler öne çıkıyor. Gençleştirici, nemlendirici, kırışık azaltıcı, gerdirici kremler 23 bin lirayı bulan fiyatları ile dudak uçuklatıyor. Mağazalarımızda ve internet sitelerimizde 10 bin 218 liraya yüz maskesi, 23 bin 154 liraya onarıcı krem, 10 bin 900 liraya nemlendirici, 5 bin 200 liraya parfüm bulmak mümkün.



Bond No. 9 parfüm: 5.200 TL
Estee Lauder onarıcı krem: 6.430 TL
BEAUTY maske: 10.218 TL
MBR The Best Collection: 23.154 TL
Guerlain onarıcı krem: 3.402 TL
La Mer nemlendirici: 10.900 TL
onarıcı krem: 6.430


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