Güzel para

Zenginler lüks arabaları, yatları, katlarının yanı sıra güzellik için harcadıkları para ile de konuşturuyor. Kimileri kremler, maskeler, parfümler için serveti gözden çıkarıyor. Fiyatları ne kadar olursa olsun beğendiği kozmetik ürünlerini almadan duramayan kadınlar, dünyaca ünlü markaların ürünlerine tonlarca para yatırıyor. Ülkemiz hanımları da güzellik uğruna, araba, ev parası harcayabiliyor. Yüksek fiyatlı ürünler arasında özellikle kremler öne çıkıyor. Gençleştirici, nemlendirici, kırışık azaltıcı, gerdirici kremler 23 bin lirayı bulan fiyatları ile dudak uçuklatıyor. Mağazalarımızda ve internet sitelerimizde 10 bin 218 liraya yüz maskesi, 23 bin 154 liraya onarıcı krem, 10 bin 900 liraya nemlendirici, 5 bin 200 liraya parfüm bulmak mümkün.
Bond No. 9 parfüm: 5.200 TL
Estee Lauder onarıcı krem: 6.430 TL
MBR BEAUTY maske: 10.218 TL
MBR The Best Collection: 23.154 TL
Guerlain onarıcı krem: 3.402 TL
La Mer nemlendirici: 10.900 TL
Estee Lauder onarıcı krem: 6.430
ÖZLEM KAMER TERCANLI
Bond No. 9 parfüm: 5.200 TL
Estee Lauder onarıcı krem: 6.430 TL
MBR BEAUTY maske: 10.218 TL
MBR The Best Collection: 23.154 TL
Guerlain onarıcı krem: 3.402 TL
La Mer nemlendirici: 10.900 TL
Estee Lauder onarıcı krem: 6.430
ÖZLEM KAMER TERCANLI
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.