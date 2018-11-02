Dolar bahanesiyle yapılan zamlar, kurdaki düşüşe rağmen geri çekilmedi. Dün 5.51 liraya kadar gerileyen dolardaki düşüş, etiketlerde kendini göstermedi. Özellikle peçete, havlu ve tuvalet kağıdı gibi ürünlerde görülen artışlar dikkat çekti.
Yapılan araştırmalarda da bu ürünlerde yüzde 44'e varan artış belirlendi. Tek bir rulo tuvalet kağıdının fiyatı 10 lirayı aştı. Selpak'ın professional pudra kokulu tuvalet kağıdının 12'lisi internette 121,50 liraya satılıyor.
ZEYTİN VE YAĞDA STOKÇU İŞBAŞINDA
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, bazı tüccarların hasat sezonuyla birlikte zeytin ve zeytinyağı alım fiyatlarını geçen yılki seviyenin çok altına çektiğini belirterek, ürünü ucuza kapatıp sezon sonunda yüksek fiyatlardan piyasaya sunmayı planlayan stokçulara fırsat verilmemesini istedi.
Yapılan araştırmalarda da bu ürünlerde yüzde 44'e varan artış belirlendi. Tek bir rulo tuvalet kağıdının fiyatı 10 lirayı aştı. Selpak'ın professional pudra kokulu tuvalet kağıdının 12'lisi internette 121,50 liraya satılıyor.
ZEYTİN VE YAĞDA STOKÇU İŞBAŞINDA
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, bazı tüccarların hasat sezonuyla birlikte zeytin ve zeytinyağı alım fiyatlarını geçen yılki seviyenin çok altına çektiğini belirterek, ürünü ucuza kapatıp sezon sonunda yüksek fiyatlardan piyasaya sunmayı planlayan stokçulara fırsat verilmemesini istedi.
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