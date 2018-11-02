Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Dünya Bankası'nın İş Yapma Kolaylığı 2019 Raporu'nda Türkiye 2018'e göre 17 basamak yükselerek 190 ülke arasında 43'üncü sıraya geldi" mesajını paylaştı. Bakan Albayrak, twitter hesabından şunları söyledi: "Dünya Bankası'nın İş Yapma Kolaylığı 2019 Raporu'nda Türkiye 2018'e göre 17 basamak yükselerek 190 ülke arasında 43'üncü sıraya geldi. Ülkemiz 2018'de gerçekleştirdiği reformlar sayesinde bu yıl ilk kez en fazla reform yaparak iyileşme gösteren 10 ülke arasında yer aldı. Küresel yatırımcılar için bir teşvik işlevi gören rapor, uyguladığımız politikaların yatırımcı güvenini yükseltmedeki başarısını da ortaya koymuştur. Ekonominin her alanında güçlü politikalarımızı kararlılıkla hayata geçirecek ve bu güveni çok daha yukarı taşıyacağız."
İSTİKRAR ZİRVESİ
Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO), Bakan Albayrak başkanlığında toplandı. Toplantıda, Avrupa ve ABD Merkez Bankaları nın attığı sıkılaştırıcı para politikası adımları ve uluslararası piyasalarda ya şanabilecek dalgalanmalar ve bunlara karşı kur, likidite ve döviz rezervlerine ilişkin alınabilecek tedbirler ele alındı.
İSTİKRAR ZİRVESİ
Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO), Bakan Albayrak başkanlığında toplandı. Toplantıda, Avrupa ve ABD Merkez Bankaları nın attığı sıkılaştırıcı para politikası adımları ve uluslararası piyasalarda ya şanabilecek dalgalanmalar ve bunlara karşı kur, likidite ve döviz rezervlerine ilişkin alınabilecek tedbirler ele alındı.
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