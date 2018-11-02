  • Ekonomi
  • 02.11.2018
  • Son Güncelleme: 02.11.2018 - 00:09
  • Gazete

20 bin yeni öğretmen

Bu yıl toplam 25 bin öğretmen ataması gerçekleştiren , Şubat’ta da 20 bin kişilik alım yapacak.

20 bin yeni öğretmen
Öğretmen kadrosuna 20 bin kişi katılıyor. Yeni öğretmen alımı için düğmeye basıldı. Alım 7 Şubat'ta tamamlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2019 yılı öğretmen atama ve yer değiştirme takvimini açıkladı. Buna göre; 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin ön başvurular 19-23 Kasım'da alınacak. Adayların a alınacakları sınav merkezleri 3 Aralık'ta ilan edilecek, sözlü sınavlar ise 10-31 Aralık'ta yapılacak. Sonuçların ilanı 15 Ocak'ta, tercihlerin alınması 28 Ocak-1 Şubat'ta, atamalar ise 7 Şubat'ta gerçekleşecek. Takvimde 2019 yılı öğretmenlerin mazerete bağlı, il içi ve iller arası yer değiştirme işlemlerine ilişkin süreç de yer aldı. Buna göre; öğretmenlerin Ocak dönemi mazerete bağlı atamaları 18 Ocak'ta, Ağustos dönemi mazerete bağlı atamalar ise 29 Ağustos'ta yapılacak.




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