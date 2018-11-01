  • Ekonomi
  • 01.11.2018
  • Son Güncelleme: 01.11.2018 - 01:31
  • Gazete

Yetersiz bakiye anonsu bitecek

Yetersiz bakiye anonsu bitecek
İstanbulkart'a artık mobil uygulama ile yükleme yapılabilecek. Ek ücretin alınmadığı ödeme sistemi ise hem android hem de ios sistemli telefonlarda kullanılabilecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, tanıtımda şunları söyledi: "Artık dolum için kuyruklarda zaman kaybedilmeyecek. Bakiye yükleme işlemini mobil uygulama ile otomatik hale getirmiş durumdayız. Özellikle öğrencilerimiz parası bittiğinde 'Yetersiz bakiye' uyarısıyla karşı karşıya kalmayacak. Mobil sistem üzerinden kredi kartıyla yükleme yapabilecek."
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