  • Ekonomi
  • 01.11.2018
  • Son Güncelleme: 01.11.2018 - 01:36
  • Gazete

de rekor geliyor

9 ayda yüzde 23 artışla 32 milyon sayısının yakalandığını belirten Bakanı Ersoy, ‘Demek ki 40 milyonu geçeceğiz, rekor kırmış olacağız’ diye konuştu

Rekor geliyor
Kültür ve Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kişi sayılarında yüzde 23 artışla yaklaşık 32 milyon e geldik üçüncü çeyrek sonunda. Demek ki biz 40 milyon rakamını geçeceğiz ve rekorunu kırmış olacağız" dedi. Turizmde kişi sayısındaki artışın çok sevindirici olduğunu ifade eden Ersoy, bundan sonra odaklanmaları gerekenin, kişi başına gecelik geliri nasıl artıracakları olduğunu söyledi. Mesleki eğitimde öğrencilerin en az 2 yabancı dil öğrenerek mezun olmalarının hedeflendiğini anlatan Ersoy, ile birlikte Nisan ayı itibarıyla hem Batı ülkelerinden hem Rusça konuşan ülkelerden hem de ülkelerinden Antalya-Dalaman- Bodrum-İzmir destinasyonlarına tarifeli seferleri başlatacaklarını bildirdi. Turizme yönelik algı çalışmaları yaptıklarını belirten Ersoy, "Türkiye'nin üzerine yapıştırılmış bir algı sorunu var, önemli olan bu algı sorunundan da bizim sıyrılmamız. Bunun için de PR'a çok öncelik vereceğiz" ifadelerini kullandı.

RUSLAR BİRİNCİ
Türkiye'ye yılın 9 ayında en çok ziyaretçi, yüzde 16.09 artış ve 5 milyon 120 bin 599 kişi ile 'dan geldi. Yüzde 11.21'lik artış ve 3 milyon 566 bin 20 ziyaretçi ile ikinci, yüzde 5.95'lik artış ve 1 milyon 894 bin 87 ziyaretçi ile üçüncü sırada yer alırken, yabancıların yüzde 33.47'si 'ya geldi.
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