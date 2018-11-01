Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kişi sayılarında yüzde 23 artışla yaklaşık 32 milyon turiste geldik üçüncü çeyrek sonunda. Demek ki biz 40 milyon rakamını geçeceğiz ve Türkiye rekorunu kırmış olacağız" dedi. Turizmde kişi sayısındaki artışın çok sevindirici olduğunu ifade eden Ersoy, bundan sonra odaklanmaları gerekenin, kişi başına gecelik geliri nasıl artıracakları olduğunu söyledi. Mesleki eğitimde öğrencilerin en az 2 yabancı dil öğrenerek mezun olmalarının hedeflendiğini anlatan Ersoy, THY ile birlikte Nisan ayı itibarıyla hem Batı ülkelerinden hem Rusça konuşan ülkelerden hem de Ortadoğu ülkelerinden Antalya-Dalaman- Bodrum-İzmir destinasyonlarına tarifeli seferleri başlatacaklarını bildirdi. Turizme yönelik algı çalışmaları yaptıklarını belirten Ersoy, "Türkiye'nin üzerine yapıştırılmış bir algı sorunu var, önemli olan bu algı sorunundan da bizim sıyrılmamız. Bunun için de PR'a çok öncelik vereceğiz" ifadelerini kullandı.
RUSLAR BİRİNCİ
Türkiye'ye yılın 9 ayında en çok ziyaretçi, yüzde 16.09 artış ve 5 milyon 120 bin 599 kişi ile Rusya'dan geldi. Yüzde 11.21'lik artış ve 3 milyon 566 bin 20 ziyaretçi ile Almanya ikinci, yüzde 5.95'lik artış ve 1 milyon 894 bin 87 ziyaretçi ile İngiltere üçüncü sırada yer alırken, yabancıların yüzde 33.47'si Antalya'ya geldi.
RUSLAR BİRİNCİ
Türkiye'ye yılın 9 ayında en çok ziyaretçi, yüzde 16.09 artış ve 5 milyon 120 bin 599 kişi ile Rusya'dan geldi. Yüzde 11.21'lik artış ve 3 milyon 566 bin 20 ziyaretçi ile Almanya ikinci, yüzde 5.95'lik artış ve 1 milyon 894 bin 87 ziyaretçi ile İngiltere üçüncü sırada yer alırken, yabancıların yüzde 33.47'si Antalya'ya geldi.
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