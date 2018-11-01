Spekülasyona yakın takip

2019 Yılı Programı'na göre; Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde, tarımsal girdi ve ürün fiyat oynaklıklarının izlenmesi, rekabetin korunması ve piyasa aksaklıklarının giderilmesine yönelik piyasa bilgi ve izleme sistemi oluşturulacak. Sağlıklı fiyat oluşumunun sağlanması ve piyasaların etkin şekilde işlemesini sağlayacak bu sistemin düzenli olarak çalışır tutulması için bakanlık bünyesinde bir birim oluşturulacak. Bu sistemin, diğer kurumların ortak kullanımına açılması da sağlanacak.
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