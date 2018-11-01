  • Ekonomi
  • 01.11.2018
  • Son Güncelleme: 01.11.2018 - 00:18
  • Gazete

tatil devi 3 otel açacak

İngiliz tatil devi 3 otel açacak
Türkiye turizmi rekor üstüne rekor kırmaya devam ederken; tatil şirketi Thomas Cook'tan flaş hamle geldi. Şirket kendi markasıyla 'de üç otel açacak. , 2019 yılında kendi markasıyla , ve Türkiye'de toplam 20 otel açacağını bildirdi. İlk planlamalara göre otellerden 6'sı İspanya'da, 4'ü Yunanistan'da, 3'ü de Türkiye'de kurulacak. 'den Karayip'lere kadar değişik destinasyonlarda 3 bin otelde tatil düzenleyen şirket, daha sonra açıklayacağı yeni açılışlarla portföyünü 40 bin oda ve 200 otele çıkaracağını duyurdu.
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