İngiliz tatil devi 3 otel açacak

Türkiye turizmi rekor üstüne rekor kırmaya devam ederken; İngiliz tatil şirketi Thomas Cook'tan flaş hamle geldi. Şirket kendi markasıyla Türkiye'de üç otel açacak. Thomas Cook, 2019 yılında kendi markasıyla İspanya, Yunanistan ve Türkiye'de toplam 20 otel açacağını bildirdi. İlk planlamalara göre otellerden 6'sı İspanya'da, 4'ü Yunanistan'da, 3'ü de Türkiye'de kurulacak. Akdeniz'den Karayip'lere kadar değişik destinasyonlarda 3 bin otelde tatil düzenleyen şirket, daha sonra açıklayacağı yeni açılışlarla portföyünü 40 bin oda ve 200 otele çıkaracağını duyurdu.
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