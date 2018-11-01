  • Ekonomi
  • 01.11.2018
  • Son Güncelleme: 01.11.2018 - 00:07
  • Gazete

İmar Barış'ı uzadı çok kata son

Barış uzadı çok kata son
İmar Barışı'na başvuru süresi 31 Aralık'a kadar uzatıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'ndan yararlanmak isteyenlerin sayısının önceki gün itibariyle 8 milyon 446 bin 103'e ulaştığını belirterek, süre uzatımı ile birlikte 14 milyon başvuru beklediklerini ifade etti. Şu ana kadar İmar Barışı'ndan elde edilen gelirin 5 milyar 259 milyon 361'e ulaştığını anlatan Kurum, kentsel dönüşümde de görülen 30-40 katlı yüksek yapılardan rahatsızlık duyduğunu dile getirerek, "Bunları artık yapmayacağız" dedi.
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