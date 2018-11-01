İmar Barış'ı uzadı çok kata son

İmar Barışı'na başvuru süresi 31 Aralık'a kadar uzatıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İmar Barışı'ndan yararlanmak isteyenlerin sayısının önceki gün itibariyle 8 milyon 446 bin 103'e ulaştığını belirterek, süre uzatımı ile birlikte 14 milyon başvuru beklediklerini ifade etti. Şu ana kadar İmar Barışı'ndan elde edilen gelirin 5 milyar 259 milyon 361'e ulaştığını anlatan Kurum, kentsel dönüşümde de görülen 30-40 katlı yüksek yapılardan rahatsızlık duyduğunu dile getirerek, "Bunları artık yapmayacağız" dedi.
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