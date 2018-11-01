  • Ekonomi
  • 01.11.2018
  • Son Güncelleme: 01.11.2018 - 04:03
  • Gazete

Berat Albayrak'tan vergi müjdesi

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, beyaz eşya, mobilya, otomotiv ve konut sektörlerinde yıl sonuna kadar 6 vergi indirimi müjdesi verdi

Vergi müjdesi

Hükümetten beyaz eşya otomotiv, mobilya ve konut sektörlerinde vergi indirimi müjdesi geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yıl sonuna kadar 6 başlıkta KDV ve ÖTV indirimini devreye aldıklarını söyledi.

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