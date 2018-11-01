Berat Albayrak'tan vergi müjdesi

Hükümetten beyaz eşya otomotiv, mobilya ve konut sektörlerinde vergi indirimi müjdesi geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yıl sonuna kadar 6 başlıkta KDV ve ÖTV indirimini devreye aldıklarını söyledi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
Hükümetten beyaz eşya otomotiv, mobilya ve konut sektörlerinde vergi indirimi müjdesi geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yıl sonuna kadar 6 başlıkta KDV ve ÖTV indirimini devreye aldıklarını söyledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.