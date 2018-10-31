  • Ekonomi
  • 31.10.2018
  • Son Güncelleme: 30.10.2018 - 23:54
  • Gazete

Yoksula 100 bin konut

Yoksula 100 bin konut
Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre; bölgesel imar planları hazırlanacak, küçük belediyelere sosyal donatı kredisi verilecek, toplu değerleme sistemi oluşturulacak. Başkan Erdoğan'ın dar gelirliler için 2023 yılına kadar 100 bin sosyal konut vizyonu doğrultusunda yatırıma hız verecek.
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