Yoksula 100 bin konut

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre; bölgesel imar planları hazırlanacak, küçük belediyelere sosyal donatı kredisi verilecek, toplu değerleme sistemi oluşturulacak. Başkan Erdoğan'ın dar gelirliler için 2023 yılına kadar 100 bin sosyal konut vizyonu doğrultusunda TOKİ yatırıma hız verecek.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.