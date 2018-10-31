2023 Eğitim Vizyonu'nu açıklayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlere ve öğrencilere müjdeler vermeye devam ediyor. Selçuk, yeni dönemde atılacak adımlarla ilgili şu bilgileri verdi:
Sözleşmeli öğretmenlik kalkmayacak. Ancak zorunlu süreyi 6'dan 4 seneye indireceğiz.
Özel okullarda asgari ücrete kadar varan öğretmen ücretlerinden söz ediliyor. Öğretmenin bir yaşama standardı, hizmet edebilmesi için gereken şartlar var. Ücrette asgari sınır belirlenmeli. Bu sınırın TL olarak hangi düzeyde olacağı netleşmedi.
Öğretmenin asgari iki dönem tezsiz yüksek lisans düzeyinde eğitim almasını bekliyoruz. Sadece tezsiz yüksek lisans değil, eğitim fakültelerinde öğretmenlerimizin yüz yüze, çevrimiçi ya da çevrimdışı eğitim almasını istiyoruz. Yüksek lisans yapmak öğretmenin kariyerinde bir kademeye yol açacak, ücret artışı olacak.
ÖĞRENCİYE SİGORTA
Bakan Selçuk, çok sayıda mesleki ve teknik lisenin iş garantili olması için çalıştıklarını belirterek, "Primlerin 9'uncu sınıftan itibaren ödenmesi çalışılıyor" dedi.
Sözleşmeli öğretmenlik kalkmayacak. Ancak zorunlu süreyi 6'dan 4 seneye indireceğiz.
Özel okullarda asgari ücrete kadar varan öğretmen ücretlerinden söz ediliyor. Öğretmenin bir yaşama standardı, hizmet edebilmesi için gereken şartlar var. Ücrette asgari sınır belirlenmeli. Bu sınırın TL olarak hangi düzeyde olacağı netleşmedi.
Öğretmenin asgari iki dönem tezsiz yüksek lisans düzeyinde eğitim almasını bekliyoruz. Sadece tezsiz yüksek lisans değil, eğitim fakültelerinde öğretmenlerimizin yüz yüze, çevrimiçi ya da çevrimdışı eğitim almasını istiyoruz. Yüksek lisans yapmak öğretmenin kariyerinde bir kademeye yol açacak, ücret artışı olacak.
ÖĞRENCİYE SİGORTA
Bakan Selçuk, çok sayıda mesleki ve teknik lisenin iş garantili olması için çalıştıklarını belirterek, "Primlerin 9'uncu sınıftan itibaren ödenmesi çalışılıyor" dedi.
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