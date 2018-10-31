İstiklal mücadelesi!

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, açıklamalarda bulundu. Türkiye'de savunma sanayinin popülaritesinin son yıllarda arttığını söyledi. İçinden geçilen konjonktür ve strateji içinde savunma sanayinin önemine işaret eden Demir, savunma sanayinin, Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesinde en önemli rol oynayan alanlardan biri olduğunu vurguladı. Demir, "Savunma sanayi konusunda vizyonumuzu ve bakış açımızı biraz daha genişletmemiz gerekiyor. Bir ülkenin savunması ulaşım, haberleşme, enerji, sağlık ve benzeri alanlardaki yetkinlik, korunma seviyesi, savunma kabiliyeti ve yerlilikten bağımsız düşünülemez. Hatta sanayi dediğimizde de eğer teknoloji ve sanayi altyapımız çok geniş değilse malzeme, haberleşme ve entegre sistemler konusunda iyi değilsek savunma sanayisinde iyi olmayı bekleyemeyiz" dedi. Türkiye'nin küresel güç olmasının artık ülke için mecburiyet olduğunu belirten Demir, her türlü teknolojiyi etkin kullanma, insanların refah seviyesini ve eğitim düzeyini artırma, ekonomiyi geliştirmenin ülkeler için kuvvet anlamını taşıdığını söyledi.
ŞİRKETLERİMİZ ARTMALI
İsmail Demir, başkanlık olarak, çeşitli politikalar geliştirdiklerini ve geliştirmeye devam edeceklerini belirterek, şöyle konuştu: "Türkiye'de, şu an dünyada ilk 100'e giren 4 adet savunma sanayi şirketimiz var ama bu ilk 100'ün artık sadece ciroda değil, etkinlikte, ihracatta, kârlılıkta da olmasını bekliyoruz. Bunlara yeni yeni yapıların katılmasını, daha da önemlisi bu şirketlerimizin, çok geniş bir ekosistemde girişimcilerimizin önünü açan, katkıda bulunmak isteyenlerin önünü açan, destek veren, yol gösteren yapıya bürünmelerini bekliyoruz. Biz de başkanlık olarak bu konuda destek programlarımızı artırmaya çalışıyoruz. Son icra komitemizde küçük sanayicimize destek kredisi çıkardık. Bu anlamda biz kredi çıkartmanın, parayı ulaşılır kılmanın tek başına yetmeyeceğini de biliyoruz. Bir taraftan peşinden koştuğumuz teknolojiler varken, bir taraftan da gelecekte karşımıza çıkacak teknolojilerde de ön almak gerektiğini biliyoruz."
GÜCÜMÜZ GENÇ NÜFUSUMUZ
İnsana yapılan yatırımın önemine işaret eden Demir, "Başta savunma sanayimizdeki lider şirketler olmak üzere bu anlamdaki çalışmaları sonuna kadar desteklemek, yarışmalar yapmak ve bu hevesi canlı tutmak gerekiyor. Türkiye'nin en güçlü olduğu nokta şu an genç nüfusu... Onları burada tutacak, şu an yurtdışında olacak insanlarımızı da buraya çekecek faaliyetler yapmak zorundayız" diye konuştu.
YERLİ VE MİLLİ MOTOR
Savunma sanayinin her alanında sürdürülen milli ve yerli üretim doğrultusunda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'deki genel maksat helikopter ihtiyacının karşılanması amacıyla geliştirilen ilk özgün helikopter olan T625 ilk uçuşu geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından helikopter için üretilen TS1400 motorunun görselini paylaştı. Demir, "Savunma Sanayiimizin her alanında Milli ve Yerli hedefimiz için çalışıyoruz. T625 genel maksat helikopterine entegre edilecek, TUSAŞ Motor Sanayii tarafından geliştirilen TS1400 motorumuz." ifadelerini kullandı.
TERÖRE BÜYÜK DARBE
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terörle mücadelede gelinen son nokta hakkında açıklamalarda bulundu. Akar, "24 Temmuz 2015'te başlattığımız mücadelede 24 Temmuz 2015-23 Ekim 2018 tarihleri arasında 14 bin 694 terörist etkisiz hale getirildi" diye konuştu. "Yurt içinde terörist odaklara gerekli darbeler vurulduğunu" ifade eden Akar, şunları söyledi: "Girilemeyen mağara, ulaşılamayan dağ, tepe kalmadı. Her taşın altına bakılıyor. Mücadelemizi sürdürüp bunu inşallah tamamlayacağız. Ülkemizi, milletimizi bu terör belasından kurtaracağız. Terör bitecek, terörle mücadele bitecek. Terör bitmeden mücadele bitmeyecek."
ŞİRKETLERİMİZ ARTMALI
İsmail Demir, başkanlık olarak, çeşitli politikalar geliştirdiklerini ve geliştirmeye devam edeceklerini belirterek, şöyle konuştu: "Türkiye'de, şu an dünyada ilk 100'e giren 4 adet savunma sanayi şirketimiz var ama bu ilk 100'ün artık sadece ciroda değil, etkinlikte, ihracatta, kârlılıkta da olmasını bekliyoruz. Bunlara yeni yeni yapıların katılmasını, daha da önemlisi bu şirketlerimizin, çok geniş bir ekosistemde girişimcilerimizin önünü açan, katkıda bulunmak isteyenlerin önünü açan, destek veren, yol gösteren yapıya bürünmelerini bekliyoruz. Biz de başkanlık olarak bu konuda destek programlarımızı artırmaya çalışıyoruz. Son icra komitemizde küçük sanayicimize destek kredisi çıkardık. Bu anlamda biz kredi çıkartmanın, parayı ulaşılır kılmanın tek başına yetmeyeceğini de biliyoruz. Bir taraftan peşinden koştuğumuz teknolojiler varken, bir taraftan da gelecekte karşımıza çıkacak teknolojilerde de ön almak gerektiğini biliyoruz."
GÜCÜMÜZ GENÇ NÜFUSUMUZ
İnsana yapılan yatırımın önemine işaret eden Demir, "Başta savunma sanayimizdeki lider şirketler olmak üzere bu anlamdaki çalışmaları sonuna kadar desteklemek, yarışmalar yapmak ve bu hevesi canlı tutmak gerekiyor. Türkiye'nin en güçlü olduğu nokta şu an genç nüfusu... Onları burada tutacak, şu an yurtdışında olacak insanlarımızı da buraya çekecek faaliyetler yapmak zorundayız" diye konuştu.
YERLİ VE MİLLİ MOTOR
Savunma sanayinin her alanında sürdürülen milli ve yerli üretim doğrultusunda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'deki genel maksat helikopter ihtiyacının karşılanması amacıyla geliştirilen ilk özgün helikopter olan T625 ilk uçuşu geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından helikopter için üretilen TS1400 motorunun görselini paylaştı. Demir, "Savunma Sanayiimizin her alanında Milli ve Yerli hedefimiz için çalışıyoruz. T625 genel maksat helikopterine entegre edilecek, TUSAŞ Motor Sanayii tarafından geliştirilen TS1400 motorumuz." ifadelerini kullandı.
TERÖRE BÜYÜK DARBE
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terörle mücadelede gelinen son nokta hakkında açıklamalarda bulundu. Akar, "24 Temmuz 2015'te başlattığımız mücadelede 24 Temmuz 2015-23 Ekim 2018 tarihleri arasında 14 bin 694 terörist etkisiz hale getirildi" diye konuştu. "Yurt içinde terörist odaklara gerekli darbeler vurulduğunu" ifade eden Akar, şunları söyledi: "Girilemeyen mağara, ulaşılamayan dağ, tepe kalmadı. Her taşın altına bakılıyor. Mücadelemizi sürdürüp bunu inşallah tamamlayacağız. Ülkemizi, milletimizi bu terör belasından kurtaracağız. Terör bitecek, terörle mücadele bitecek. Terör bitmeden mücadele bitmeyecek."
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