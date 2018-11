İstiklal mücadelesi!

Savunma Sanayi Başkanı, açıklamalarda bulundu. Türkiye 'de savunma sanayinin popülaritesinin son yıllarda arttığını söyledi. İçinden geçilen konjonktür ve strateji içinde savunma sanayinin önemine işaret eden Demir, savunma sanayinin, Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesinde en önemli rol oynayan alanlardan biri olduğunu vurguladı. Demir, "Savunma sanayi konusunda vizyonumuzu ve bakış açımızı biraz daha genişletmemiz gerekiyor. Bir ülkenin savunması ulaşım, haberleşme, enerji, sağlık ve benzeri alanlardaki yetkinlik, korunma seviyesi, savunma kabiliyeti ve yerlilikten bağımsız düşünülemez. Hatta sanayi dediğimizde de eğer teknoloji ve sanayi altyapımız çok geniş değilse malzeme, haberleşme ve entegre sistemler konusunda iyi değilsek savunma sanayisinde iyi olmayı bekleyemeyiz" dedi. Türkiye'nin küresel güç olmasının artık ülke için mecburiyet olduğunu belirten Demir, her türlü teknolojiyi etkin kullanma, insanların refah seviyesini ve eğitim düzeyini artırma, ekonomiyi geliştirmenin ülkeler için kuvvet anlamını taşıdığını söyledi. İsmail Demir , başkanlık olarak, çeşitli politikalar geliştirdiklerini ve geliştirmeye devam edeceklerini belirterek, şöyle konuştu: "Bunlara yeni yeni yapıların katılmasını, daha da önemlisi bu şirketlerimizin, çok geniş bir ekosistemde girişimcilerimizin önünü açan, katkıda bulunmak isteyenlerin önünü açan, destek veren, yol gösteren yapıya bürünmelerini bekliyoruz. Biz de başkanlık olarak bu konuda destek programlarımızı artırmaya çalışıyoruz. Son icra komitemizde küçük sanayicimize destek kredisi çıkardık. Bu anlamda biz kredi çıkartmanın, parayı ulaşılır kılmanın tek başına yetmeyeceğini de biliyoruz. Bir taraftan peşinden koştuğumuz teknolojiler varken, bir taraftan da."yapılan yatırımın önemine işaret eden Demir,diye konuştu.sanayinin her alanında sürdürülen milli veTürkiye'deki genel maksat helikopter ihtiyacının karşılanması amacıyla geliştirilen ilk özgün helikopter olan T625 ilk uçuşu geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi.sosyal medya hesabından helikopter için üretilen TS1400 motorunun görselini paylaştı. Demir,ifadelerini kullandı.Savunma Bakanı, terörle mücadelede gelinen son nokta hakkında açıklamalarda bulundu. Akar, "24 Temmuz 2015'te başlattığımız mücadelede 24 Temmuz 2015-23 Ekim 2018 tarihleri arasındadiye konuştu. "Yurt içinde terörist odaklara gerekli darbeler vurulduğunu" ifade eden Akar, şunları söyledi: "Girilemeyen mağara, ulaşılamayan dağ, tepe kalmadı. Her taşın altına bakılıyor. Mücadelemizi sürdürüp bunu inşallah tamamlayacağız. Ülkemizi, milletimizi bu terör belasından kurtaracağız. Terör bitecek, terörle mücadele bitecek. Terör bitmeden mücadele bitmeyecek."