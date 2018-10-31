Türkiye'nin önde gelen şirketleri arasında yer alan Boydak Holding, 2023 hedefleri için stratejisini güçlendirdi. İstikbal, Bellona ve Mondi markalarıyla mobilya sektörünün liderleri arasında yer alan şirket, 2023'e 5 kala, iç piyasadaki pozisyonunu daha da güçlendirirken, yurtdışında da yeni pazarlara açılmayı hedefledi. Boydak Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, "Ülkemiz ve geleceğimiz için değer üretmemiz, yorulmadan ve kararlılıkla çaba göstermemiz en önemli görevimizdir. Sahip olduğumuz güçlü irade şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da kalkınma, refah ve 2023 hedeflerimize ulaşmada ön önemli özelliğimiz olacak" dedi.
HEDEF DÜNYA PAZARI
Boydak Holding'in 2023 hedefleri için daha da güçlü bir çalışma içine girdiğini anlatan Ertekin, "Bu kapsamda iç piyasadaki pozisyonumuzu daha da güçlendireceğiz. Daha fazla üretim, daha fazla istihdam ve daha fazla satış yapmayı hedefliyoruz. Sadece iç piyasayla yetinmeyip, tüm dünyayı pazarımız olarak kabul ediyoruz. Bugüne kadar ürün satmadığımız ne kadar ülke varsa, bu ülkelerin tamamına ulaşma gayreti içinde olacağız" diye konuştu. Son dönemde ekonomide yaşanan dalgalanmanın spekülatif saldırılardan kaynaklandığını aktaran Ertekin, bu saldırıların psikolojik bir operasyon olduğunu kaydetti. "Öncelikle panik olmamak lazım. Gün tarafını belli etme ve birlik olma günüdür. Destek günüdür" diyen Ertekin, desteğin ise söz ile değil, ancak icraat ile olacağının altını çizdi.
MÜCADELEDE BİZ DE VARIZ
Ertekin, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak tarafından açıklanan "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı" çerçevesinde yürütülen çalışmalardan çok güzel sonuçlar alınacağına inandıklarını kaydetti. "Türkiye'deki mobilya sektörünün lideri olarak İstikbal, Bellona ve Mondi markaları ile en az yüzde 10 olmak üzere indirim yaparak enflasyonla etkin ve sürdürülebilir bir mücadele için elimizi taşın altına koyduk" ifadelerini kullandı.
ULAŞMAMIZ GEREKEN YENİ PAZARLAR VAR
Mobilya grubu ile dünya üzerinde toplam 140 ülkeye ürün sattıklarını aktaran Alparslan Baki Ertekin, "Demek ki hala ürün satmamızı bekleyen ülke var" dedi. "Biz daha çok ürettikçe, daha çok sattıkça, inovatif ürünlere, katma değerli ürünlere yatırım yaptıkça, ihracatımızı artırdıkça, alttan gelecek genç nüfusa da 2023 hedefleri doğrultusunda iş, aş ve istihdam sağlayacağız" diyen Ertekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği görevi aldıklarını ve o doğrultuda ilerleyeceklerini sözlerine ekledi.
HEDEF DÜNYA PAZARI
Boydak Holding'in 2023 hedefleri için daha da güçlü bir çalışma içine girdiğini anlatan Ertekin, "Bu kapsamda iç piyasadaki pozisyonumuzu daha da güçlendireceğiz. Daha fazla üretim, daha fazla istihdam ve daha fazla satış yapmayı hedefliyoruz. Sadece iç piyasayla yetinmeyip, tüm dünyayı pazarımız olarak kabul ediyoruz. Bugüne kadar ürün satmadığımız ne kadar ülke varsa, bu ülkelerin tamamına ulaşma gayreti içinde olacağız" diye konuştu. Son dönemde ekonomide yaşanan dalgalanmanın spekülatif saldırılardan kaynaklandığını aktaran Ertekin, bu saldırıların psikolojik bir operasyon olduğunu kaydetti. "Öncelikle panik olmamak lazım. Gün tarafını belli etme ve birlik olma günüdür. Destek günüdür" diyen Ertekin, desteğin ise söz ile değil, ancak icraat ile olacağının altını çizdi.
MÜCADELEDE BİZ DE VARIZ
Ertekin, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak tarafından açıklanan "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı" çerçevesinde yürütülen çalışmalardan çok güzel sonuçlar alınacağına inandıklarını kaydetti. "Türkiye'deki mobilya sektörünün lideri olarak İstikbal, Bellona ve Mondi markaları ile en az yüzde 10 olmak üzere indirim yaparak enflasyonla etkin ve sürdürülebilir bir mücadele için elimizi taşın altına koyduk" ifadelerini kullandı.
ULAŞMAMIZ GEREKEN YENİ PAZARLAR VAR
Mobilya grubu ile dünya üzerinde toplam 140 ülkeye ürün sattıklarını aktaran Alparslan Baki Ertekin, "Demek ki hala ürün satmamızı bekleyen ülke var" dedi. "Biz daha çok ürettikçe, daha çok sattıkça, inovatif ürünlere, katma değerli ürünlere yatırım yaptıkça, ihracatımızı artırdıkça, alttan gelecek genç nüfusa da 2023 hedefleri doğrultusunda iş, aş ve istihdam sağlayacağız" diyen Ertekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği görevi aldıklarını ve o doğrultuda ilerleyeceklerini sözlerine ekledi.
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