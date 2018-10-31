Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı'nın en önemli ayağı olan 'enflasyonla mücadele' için tüm STK, iş insanları, birlik ve özel sektöre yapılan çağrılar sonrası, tamamen gönüllülük esasına dayalı başlatılan desteklerin adeta seferberliğe dönüştüğünü söyledi. Bakan Berat Albayrak üretime, teknolojiye, ihracata dayalı büyüme ile Türkiye'yi, 'Büyük ve güçlü Türkiye' yolculuğuna hep birlikte taşıyacaklarını dile getirdi.
OMUZ OMUZA VERİLDİ
Albayrak, ülkenin önde gelen marka ve perakende zincirlerinden mahalle bakkallarına kadar herkesin omuz omuza verdiğini söyledi. "Mücadeleye destek veren herkese teşekkür ediyorum. Enflasyonla mücadelede önce Ekim ayı rakamlarıyla birlikte, sonra Kasım ve Aralık'taki rakamlarla aşağı yönlü trendi sürdürerek, bu mücadelenin meyvelerini tüm ekonomimizde hep beraber toplayacağız. Yapısal adımlarla desteklemeye başladığımız bu sürecin sonunda enflasyon ve faiz denen iki prangadan ekonomimizi adım adım kurtardığımızı hep birlikte göreceğiz" dedi.
EN BÜYÜK SALDIRI ATLATILDI
Albayrak, Türkiye'nin aynı anda hem gelişmiş ülkeler nezdinde yaşanan kritik süreci hem de kendisine yönelik oluşturulan bu spekülatif saldırıları büyük bir başarı ile beklenenin çok altında bir hasarla atlattığının altını çizdi. Bakan Albayrak, "Bazıları farkında veya değil, günü gelince onlara belki detaylı anlatacağız, bugün yeri değil. Ama Ağustos ayında yaşanan süreç, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin maruz kaldığı en büyük ekonomik saldırıdır. 12 Eylül darbesinde dahi muhatap olmadığı ekonomik ope-rasyonlara maruz kaldı Türkiye" şeklinde konuştu.
GÜVEN ARTIYOR
Türkiye'yle ilgili Temmuz ve Ağustos aylarında başlayan ve Eylül ayında devam eden yoğun ekonomik saldırı altındaki dönemin dağılmaya güçlü şekilde başladığını dile getiren Albayrak, şu değerlendirmelerde bulundu: "Yatırımcıların, küresel oyuncuların ülkemize olan güveni her geçen gün güçlenerek artmaya devam ediyor. Şunu tüm dünya çok net şekilde görüyor; Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tüm spekülatif ataklarla herhangi bir ülke karşı karşıya kalsaydı çok büyük bir krizin ortasına düşerdi. Ama atılan adımlar ve tüm bu spekülatif ataklara karşı hayata geçirilen aksiyon planları ve süreçleri doğru teşhis eden, ayakları yere basan rasyonel bir orta vadeli program, Yeni Ekonomik Program'la (YEP) birlikte Türkiye, her bir paydaşın güvenini kazanacak bir süreci başarıyla ortaya koydu."
KURDA DÜŞÜŞ BAŞLADI
Albayrak, kurdaki volatilitenin önüne geçilmesiyle birlikte aşağı yönlü seyrin kendini gösteremeye başladığını vurgulayarak, "Bu sürecin attığımız adımlarla daha da güçlenerek, sağlam şekilde gerçekleşeceğinden hiçbir insanımızın şüphesi olmasın. Ekonomide dış ticaret rakamlarının ardından dengelenmenin başladığını görmeye hepimiz şahidiz" diye konuştu. Albayrak, son rakamların ihracatın arttığını ve dengelenmenin yürüdüğünü güçlü bir şekilde ortaya koyduğunu anlattı.
ZORLU DÖNEME HAZIRIZ
Albayrak, küresel ekonomide yeni zorlukların belirdiği bir döneme yaklaşıldığını ifade ederek, Türkiye'nin böylesi bir döneme güçlü altyapı hazırlıklarıyla girdiğini söyledi. "2019-2020 yılında bir de bakacağız ki Türkiye'nin bu 2018 yılında yaşadıkları ve bağışıklık sistemini, ekonomik reel sektör sistemini, finans sistemini, sermaye piyasaları sistemini dönüştürmek için attığı bu adımlar Türkiye'yi çok daha güçlü bir noktaya hazırladı" dedi.
GÜÇLÜ ADIMLARLA GELİYORUZ
Albayrak, dünyada yaşanan tüm gelişmeleri detaylı olarak takip ettiklerini, tartıştıklarını, atmaları gereken adımları ve devreye sokmaları gereken stratejileri, aksiyon planlarını, stratejileri adım adım devreye soktuklarını anlattı. "İşte her geçen gün çok daha güçlü adımlarla Türkiye'nin ekonomisi, makroekonomik göstergeleri, para birimiyle birlikte çok daha güçlü ve pozitif ayrışacağı yeni bir sürecin arifesindeyiz" diyen Albayrak, dünyanın 2008'den bugüne miras olarak kalan, hala çözülemeyen bazı sorunların etkisinin artarak devam ettiği bir iklime doğru 2020'lere hızla ilerlediğini, Türkiye'nin çok daha güçlü alt yapı adımlarıyla bu sürece hazırlandığını vurguladı. Bakan Albayrak, "Yeter ki suni gündemlere takılıp ortak akılla ana meselelere çözüm bulmaktan uzaklaşmayalım. Çok büyük bir sıçrayışı 2023 hedefi doğrultusunda hep birlikte sağlayacağız. İşte bu yüzden bu ve benzeri panellerin, zirvelerin büyük önem taşıdığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
KOMİSYONCULUK TARİHE KARIŞIYOR
Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na katılan firma sayısı bin 700'ü aşarken, enflasyonun fitilini ateşleyen gıda fiyatlarına karşı Türkiye, dünyada örneği olmayan bir model üzerinde çalışıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sebze ve meyve fiyatlarındaki manipülasyonu ve suni süreçleri azaltacak Hal Yasası'nın çok yakında TBMM'ye geleceğini açıkladı. "Artık komisyonculuk tarihe karışacak. Satışta rekabet üst düzeye çıkacak ve yeni haller, yeni satış alanları, üretici ve üretici örgütlerinin satış imkânlarının artırılması sağlanacak" dedi. Bakan Albayrak, soğuk hava depolarıyla lojistikteki kayıpların da önüne geçileceğini kaydetti. Bu yasal düzenlemenin yanında belki dünyada örneği olmayacak bir modeli çalıştıklarını belirterek, sözlerine şöyle devam etti: "Çok başarılı bir modelle diyoruz ki; tarladan çatala kadar çok güçlü bir ekosistem oluşturularak, çok profesyonel ve yetkin bir alt yapı oluşturularak hem ürün kalitesi, hem maliyeti, hem zamanlaması, hem de israfı noktasında çok kritik bir ekosistem oluşturacağız. Sadece tarımda değil tüm alanlarda sağlanacak güçlü koordinasyonla üretici fiyatlarındaki artışa neden olan süreçlere karşı aksiyon adımları güçlü bir şekilde atılacak. Tüm üretim ve girdi maliyetlerini düşürmek için reel sektöre destek veremeye devam edeceğiz."
ŞEHİR EFSANELERİ YIKILIYOR
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye olarak ithalata dayalı ihracat yapıyoruz. Ne kadar düzenlenirse düzenlensin, bizim ithalatımızı dizginlememiz mümkün değil" şeklindeki şehir efsanelerinin tarihe karışmaya başladığını söyledi. Son dönemde ithalata dayalı cari harcamalardaki düşüşe dikkati çeken Albayrak, "Gereksiz, lüks tüketim veya gereksiz tüketime dayalı ithalatı, köpüğü aldıkça, ihracat-ithalat dengesindeki makas daralıyor" dedi. Türkiye'nin turizm ve yurt dışı müteahhitlik işleri ile ciddi bir döviz girdisine sahip olduğunu belirterek, Türkiye'nin cari fazla verme dönemine girmesinin mümkün olduğunu kaydetti.
FELAKET TELLALLARI HÜSRANA UĞRADI
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ekim ayına gelindiğinde atılan adımlar sayesinde bu süreçlerin teker teker geride bırakıldığını kaydetti. "Dün Türkiye'nin bu süreçten nasıl çıkacağını, çıkabileceğini tribünden gülerek izleyenler, bugün İtalya'nın Avrupa için oluşturduğu riskten nasıl kurtulacaklarını kara kara düşünüyorlar" diye konuştu. Bu durumun, Türkiye için felaket tellallığı yapanların aslında bölgelerinde, dünyada karşı karşıya kalabileceği daha büyük sorunları ortaya koyduğunu dile getiren Albayrak, "Dünyaya en fazla çeşitte ürün ihraç eden İtalya'nın durumunun AB ile İtalya arasında ne kadar derin tartışmalara sebep olduğunu, AB ile Amerikan ekonomisi arasında ne tür sorunlara sebep olduğunu yakından takip ediyoruz. Bu süreçler bize şunu gösteriyor; Dünyanın birinci gündemi ekonomi ve ekonomide de kendi çıkarları her ülkenin birinci önceliğidir. Herkes bu dönemde kendi çıkarlarını korumak, finansal yapılarını güçlendirmek için kendisine özgü modelleri devreye sokuyor" diye konuştu.
OMUZ OMUZA VERİLDİ
Albayrak, ülkenin önde gelen marka ve perakende zincirlerinden mahalle bakkallarına kadar herkesin omuz omuza verdiğini söyledi. "Mücadeleye destek veren herkese teşekkür ediyorum. Enflasyonla mücadelede önce Ekim ayı rakamlarıyla birlikte, sonra Kasım ve Aralık'taki rakamlarla aşağı yönlü trendi sürdürerek, bu mücadelenin meyvelerini tüm ekonomimizde hep beraber toplayacağız. Yapısal adımlarla desteklemeye başladığımız bu sürecin sonunda enflasyon ve faiz denen iki prangadan ekonomimizi adım adım kurtardığımızı hep birlikte göreceğiz" dedi.
EN BÜYÜK SALDIRI ATLATILDI
Albayrak, Türkiye'nin aynı anda hem gelişmiş ülkeler nezdinde yaşanan kritik süreci hem de kendisine yönelik oluşturulan bu spekülatif saldırıları büyük bir başarı ile beklenenin çok altında bir hasarla atlattığının altını çizdi. Bakan Albayrak, "Bazıları farkında veya değil, günü gelince onlara belki detaylı anlatacağız, bugün yeri değil. Ama Ağustos ayında yaşanan süreç, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin maruz kaldığı en büyük ekonomik saldırıdır. 12 Eylül darbesinde dahi muhatap olmadığı ekonomik ope-rasyonlara maruz kaldı Türkiye" şeklinde konuştu.
GÜVEN ARTIYOR
Türkiye'yle ilgili Temmuz ve Ağustos aylarında başlayan ve Eylül ayında devam eden yoğun ekonomik saldırı altındaki dönemin dağılmaya güçlü şekilde başladığını dile getiren Albayrak, şu değerlendirmelerde bulundu: "Yatırımcıların, küresel oyuncuların ülkemize olan güveni her geçen gün güçlenerek artmaya devam ediyor. Şunu tüm dünya çok net şekilde görüyor; Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tüm spekülatif ataklarla herhangi bir ülke karşı karşıya kalsaydı çok büyük bir krizin ortasına düşerdi. Ama atılan adımlar ve tüm bu spekülatif ataklara karşı hayata geçirilen aksiyon planları ve süreçleri doğru teşhis eden, ayakları yere basan rasyonel bir orta vadeli program, Yeni Ekonomik Program'la (YEP) birlikte Türkiye, her bir paydaşın güvenini kazanacak bir süreci başarıyla ortaya koydu."
KURDA DÜŞÜŞ BAŞLADI
Albayrak, kurdaki volatilitenin önüne geçilmesiyle birlikte aşağı yönlü seyrin kendini gösteremeye başladığını vurgulayarak, "Bu sürecin attığımız adımlarla daha da güçlenerek, sağlam şekilde gerçekleşeceğinden hiçbir insanımızın şüphesi olmasın. Ekonomide dış ticaret rakamlarının ardından dengelenmenin başladığını görmeye hepimiz şahidiz" diye konuştu. Albayrak, son rakamların ihracatın arttığını ve dengelenmenin yürüdüğünü güçlü bir şekilde ortaya koyduğunu anlattı.
ZORLU DÖNEME HAZIRIZ
Albayrak, küresel ekonomide yeni zorlukların belirdiği bir döneme yaklaşıldığını ifade ederek, Türkiye'nin böylesi bir döneme güçlü altyapı hazırlıklarıyla girdiğini söyledi. "2019-2020 yılında bir de bakacağız ki Türkiye'nin bu 2018 yılında yaşadıkları ve bağışıklık sistemini, ekonomik reel sektör sistemini, finans sistemini, sermaye piyasaları sistemini dönüştürmek için attığı bu adımlar Türkiye'yi çok daha güçlü bir noktaya hazırladı" dedi.
GÜÇLÜ ADIMLARLA GELİYORUZ
Albayrak, dünyada yaşanan tüm gelişmeleri detaylı olarak takip ettiklerini, tartıştıklarını, atmaları gereken adımları ve devreye sokmaları gereken stratejileri, aksiyon planlarını, stratejileri adım adım devreye soktuklarını anlattı. "İşte her geçen gün çok daha güçlü adımlarla Türkiye'nin ekonomisi, makroekonomik göstergeleri, para birimiyle birlikte çok daha güçlü ve pozitif ayrışacağı yeni bir sürecin arifesindeyiz" diyen Albayrak, dünyanın 2008'den bugüne miras olarak kalan, hala çözülemeyen bazı sorunların etkisinin artarak devam ettiği bir iklime doğru 2020'lere hızla ilerlediğini, Türkiye'nin çok daha güçlü alt yapı adımlarıyla bu sürece hazırlandığını vurguladı. Bakan Albayrak, "Yeter ki suni gündemlere takılıp ortak akılla ana meselelere çözüm bulmaktan uzaklaşmayalım. Çok büyük bir sıçrayışı 2023 hedefi doğrultusunda hep birlikte sağlayacağız. İşte bu yüzden bu ve benzeri panellerin, zirvelerin büyük önem taşıdığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
KOMİSYONCULUK TARİHE KARIŞIYOR
Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na katılan firma sayısı bin 700'ü aşarken, enflasyonun fitilini ateşleyen gıda fiyatlarına karşı Türkiye, dünyada örneği olmayan bir model üzerinde çalışıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sebze ve meyve fiyatlarındaki manipülasyonu ve suni süreçleri azaltacak Hal Yasası'nın çok yakında TBMM'ye geleceğini açıkladı. "Artık komisyonculuk tarihe karışacak. Satışta rekabet üst düzeye çıkacak ve yeni haller, yeni satış alanları, üretici ve üretici örgütlerinin satış imkânlarının artırılması sağlanacak" dedi. Bakan Albayrak, soğuk hava depolarıyla lojistikteki kayıpların da önüne geçileceğini kaydetti. Bu yasal düzenlemenin yanında belki dünyada örneği olmayacak bir modeli çalıştıklarını belirterek, sözlerine şöyle devam etti: "Çok başarılı bir modelle diyoruz ki; tarladan çatala kadar çok güçlü bir ekosistem oluşturularak, çok profesyonel ve yetkin bir alt yapı oluşturularak hem ürün kalitesi, hem maliyeti, hem zamanlaması, hem de israfı noktasında çok kritik bir ekosistem oluşturacağız. Sadece tarımda değil tüm alanlarda sağlanacak güçlü koordinasyonla üretici fiyatlarındaki artışa neden olan süreçlere karşı aksiyon adımları güçlü bir şekilde atılacak. Tüm üretim ve girdi maliyetlerini düşürmek için reel sektöre destek veremeye devam edeceğiz."
ŞEHİR EFSANELERİ YIKILIYOR
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye olarak ithalata dayalı ihracat yapıyoruz. Ne kadar düzenlenirse düzenlensin, bizim ithalatımızı dizginlememiz mümkün değil" şeklindeki şehir efsanelerinin tarihe karışmaya başladığını söyledi. Son dönemde ithalata dayalı cari harcamalardaki düşüşe dikkati çeken Albayrak, "Gereksiz, lüks tüketim veya gereksiz tüketime dayalı ithalatı, köpüğü aldıkça, ihracat-ithalat dengesindeki makas daralıyor" dedi. Türkiye'nin turizm ve yurt dışı müteahhitlik işleri ile ciddi bir döviz girdisine sahip olduğunu belirterek, Türkiye'nin cari fazla verme dönemine girmesinin mümkün olduğunu kaydetti.
FELAKET TELLALLARI HÜSRANA UĞRADI
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ekim ayına gelindiğinde atılan adımlar sayesinde bu süreçlerin teker teker geride bırakıldığını kaydetti. "Dün Türkiye'nin bu süreçten nasıl çıkacağını, çıkabileceğini tribünden gülerek izleyenler, bugün İtalya'nın Avrupa için oluşturduğu riskten nasıl kurtulacaklarını kara kara düşünüyorlar" diye konuştu. Bu durumun, Türkiye için felaket tellallığı yapanların aslında bölgelerinde, dünyada karşı karşıya kalabileceği daha büyük sorunları ortaya koyduğunu dile getiren Albayrak, "Dünyaya en fazla çeşitte ürün ihraç eden İtalya'nın durumunun AB ile İtalya arasında ne kadar derin tartışmalara sebep olduğunu, AB ile Amerikan ekonomisi arasında ne tür sorunlara sebep olduğunu yakından takip ediyoruz. Bu süreçler bize şunu gösteriyor; Dünyanın birinci gündemi ekonomi ve ekonomide de kendi çıkarları her ülkenin birinci önceliğidir. Herkes bu dönemde kendi çıkarlarını korumak, finansal yapılarını güçlendirmek için kendisine özgü modelleri devreye sokuyor" diye konuştu.
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